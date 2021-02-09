Следователи Госбюро расследований задержали адвоката во время предоставления неправомерной выгоды.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, юрист за 2000 долларов США пытался решить вопрос о закрытии уголовного производства в отношении своего клиента, которое расследуют следователи ТУ ГБР в Полтаве по факту смертельной ДТП, возврате ранее изъятого автомобиля и фальсификации соответствующих экспертных исследований.

С целью разоблачения противоправной деятельности адвоката, следователь ГБР обратился к руководству территориального управления, после чего действовал под контролем правоохранителей.

8 февраля 2021 во время передачи средств адвоката задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК, и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.