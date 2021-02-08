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Ближайшей ночью осадки охватят большинство областей Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем 9 февраля ​​их наибольшая вероятность – на Востоке, в северо-восточных областях и в Днепропетровской области.

Ветер в Украине будет веять с востока, порывистый.

В Киеве ближайшей ночью еще будет идти снег. Днем во вторник осадки ослабнут и прекратятся.

Температура воздуха ночью до -10 градусов, днем ​​ожидается -2-5 градусов.

«С выходных в Украине – очередная порция серьезных морозов. Будет и 20, и -25 градусов», - предупредила синоптик.
ForUm

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