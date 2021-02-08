Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию «Россия РТР» на территории страны.

Об этом заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш, сообщает «Европейская правда».

«Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать», - подчеркнул Аболиньш.

Летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче «60 минут» на этом телеканале и начала процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева, при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко - террористом.

В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы успокоить обе стороны конфликта.

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию «Россия РТР» в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.