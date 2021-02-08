Министерство внутренних дел предупредило водителей об ухудшении погодных условий, что может привести к нарушению и прекращению движения транспорта, сообщает пресс-служба МВД

Отмечается, что по прогнозу Украинского гидрометцентра, 8 февраля в западных, центральных, Житомирской, Киевской, Черниговской областях ожидается значительный снег, в Украине порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20-30 см, в Ривненской, Волынской, Львовской областях 30-40 см).

На Прикарпатье и в южных областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на Закарпатье значительный дождь (I уровень опасности - желтый). На дорогах гололедица.

ГосЧС Украины обращается к владельцам транспортных средств с призывом воздержаться от путешествий автомобилями в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы объекты коммунальных служб могли своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега.

Напомним, в связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет временно ограничен.