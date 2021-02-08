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В связи с сильными снегопадами с 15:00 8 февраля въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет временно ограничен, сообщает пресс-служба КГГА.

Ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О снятии ограничения будет сообщено отдельно.

В КГГА отметили, что ограничение въезда крупногабаритного транспорта позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

В связи с этим Департамент муниципальной безопасности обращается к водителям крупногабаритного транспорта с просьбой заранее учесть эту информацию и формировать свои маршруты в объезд Киева.

По возможности не пользоваться личными авто призывают и киевлян. «Также просим не парковать свои машины вдоль улиц, дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд снегоуборочной техники. Автомобили, мешающие расчищать дороги города от снега, эвакуируют», – сказано в сообщении.
ForUm

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