Накануне 30-летия независимости Украины общество должно начать большой диалог с участием властей, общественности, международных партнеров, экспертов и ученых, цель которого - подвести предварительные итоги, отметить успехи и поставить амбициозные цели, чтобы вместе двигаться вперед. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» в Киеве, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Поздравляю с началом первого дня нашего первого форума. Я сейчас не оговорился, назвав форум первым ... Сегодня происходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных форумов в Украине. Это - старт большого общественного диалога с участием власти, общественности, наших международных партнеров, наших украинских экспертов, ученых, журналистов и всех наших обычных граждан Украины», - отметил глава государства.

По его словам, в течение следующих месяцев, кроме COVID-19, будут обсуждены темы безопасности и обороны, мира и войны, Крыма и Донбасса, коммунальных тарифов, судебной и антикоррупционной систем, сельского хозяйства, диджитализации, инфраструктуры, образования, науки, культуры и спорта, вопросы медицинской и социальной сферы, промышленности, экологии, местного самоуправления.

Президент отметил, что в этом году будет отмечаться 30-я годовщина независимости Украины, поэтому весь год будет полон рядом мероприятий и событий, посвященных этой дате.

«А формат празднования 24 августа, поверьте, будет для Украины беспрецедентным», - заверил глава государства.

Зеленский отметил, что 30 лет независимости - это время, когда стоит подводить предварительные итоги, отмечать успехи, признавать ошибки, делать правильные выводы, ставить амбициозные цели и вместе двигаться вперед.

«Для этого всем нам нужен длинный, обстоятельный, возможно, непростой, но честный разговор. Поэтому каждую неделю это место будет становиться площадкой для главных тем страны. Местом диалога, вопросов, ответов, а главное - поиска и генерации решений», - подчеркнул Зеленский.

Президент призвал всех граждан следить за дискуссиями, которые происходят на форуме «Украина 30», особенно в контексте принятия закона о народовластии и будущих референдумов в стране.

«Эти форумы могут дать вам понимание многих процессов, полезную информацию и ответы на важные волнующие вопросы», - отметил он.

«Кроме этого, моя инициатива и амбициозная цель - чтобы Украина создавала и становилась местом действия для новых международных платформ, форматов и институтов, объединяющих различные страны для преодоления глобальных вызовов. Кстати, несколько таких форматов появятся в Украине уже в этом году, накануне Дня Независимости», - сообщил глава государства.