Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас (фракция Европейской народной партии) начал сбор подписей за отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после его визита в Москву.

В понедельник евродепутат намерен передать письмо с предложением отставки Борреля президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, если до этого верховный представитель не уволится сам, сообщает НВ.

«Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии», — сказал Террас.

Эстонские евродепутаты Рихо Террас, Урмас Паэт, Андрус Ансип, Яак Мадисон, Марина Кальюранд и Свен Миксер осудили визит Борреля в Москву.

«Я не могу сказать, будет ли направленное Урсуле фон дер Ляйен письмо иметь какое-либо реальное влияние. Хочется надеяться, что сам Боррель осознает свою ошибку и поймет, что он вел себя таким образом, что не может дальше представлять европейские страны. Он открыто солгал, что никто не требовал санкций из-за заключение Навального, что не соответствует действительности. Он также дал России возможность использовать свой визит для пропаганды», — добавил Террас.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Боррель выбрал неудачное время для визита в Москву.

Она также отметила, что нужно было бы хотя бы на месте попытаться встретиться с женой Алексея Навального Юлией или, если это было невозможно устроить, с представителем Фонда борьбы с коррупцией.

По словам, Лийметс, Жозеп Боррель должен был бы также отметить на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России, что государства-члены ЕС потребовали введения санкций против России за систематические и обширные нарушения прав человека.

«Также хотелось бы, чтобы на той же пресс-конференции ЕС четко осудил продолжающуюся российскую агрессию в Восточной Украине, аннексию Крыма и торпедирование Минских договоров Россией. К сожалению, этого не произошло», — подчеркнула она.

Напомним, 5 февраля Жозеп Боррель заявил, что на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым потребовал выполнить Минские соглашения по Донбассу.

Однако Боррель не вспоминал об Украине на пресс-конференции в Москве.

Также во время его визита Россия выслала трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Причиной высылки назвали их участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.