Новое правительство Германии во главе с новым канцлером, который сменит Ангелу Меркель уже в сентябре после федеральных выборов, может заморозить строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, за остановку реализации «Северного потока-2» выступают треть левоцентристских партий Германии. К этому же стремятся и некоторые христианские демократы.

«Меркель знает, что «Северный поток-2» продлится только до федеральных выборов в сентябре», — пишет Bloomberg.

При этом канцлер не осознает, что в сентябре в Германии пройдут федеральные выборы, пишет издание. Меркель уйдет, и ожидается, что ХДС останется у власти, но на этот раз в партнерстве с »зелеными», которые выступают резко против «Северного потока-2».

«И она знает, что в какой-то подходящий момент новое консервативно-зеленое правительство может объявить очевидное: этот трубопровод никогда не должен был строиться и никогда не будет содержать ничего, кроме воздуха», — пишет Bloomberg.

Напомним, 7 февраля в водах Дании продолжилось строительство трубопровода «Северный поток-2».