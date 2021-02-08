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За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Новомихайловки российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов и прицельный выстрел из снайперского оружия. В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», у населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также - стрелкового оружия. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

С начала текущих суток, 8 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинским воинам, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
ForUm

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