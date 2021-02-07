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Перед голосованием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины за введение санкций против Тараса Козака и его трех телеканалов им не предоставили никаких доказательств связей нардепа с «ДНР/ЛНР». Об этом сообщается в публикации Страна.ua.

«Членам СНБО перед голосованием не предоставили никаких доказательств связей Козака с «ДНР/ЛНР». Их просто уведомили, что такие доказательства где-то существуют», – говорится в публикации. 

Таким образом, члены СНБО принимали решение, не имея никаких доказательств обоснованности введения санкций.

«Данный механизм может быть использован для внесудебной расправы над любым неугодным властям человеком в стране. И никакая доказательная база для этого уже не нужна», – делает вывод Telegram-канал "Политика Страны».

Страна.ua провела анализ правовой базы решения СНБО по санкциям в отношении нардепа Тараса Козака, итогом которого стало закрытие трех телеканалов.

В публикации говорится, что в процессе обсуждения законопроекта о санкциях в августе 2014 года из документа были вычеркнуты пункты 10, 11 и 12, которые предусматривают применение санкций к СМИ путем прекращения их деятельности.

В данных пунктах говорится:

    - 10 пункт – запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

    - 11 пункт – ограничение или прекращение деятельности СМИ и других субъектов информационной деятельности, в том числе, в сети Интернет;

     - 12 пункт – ограничение или запрет производства или распространения печатной продукции и других информационных материалов.

Причем на этом во время обсуждения в Верховной Раде сделал акцент тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк.

«Какие правки мы поддерживаем в этом законопроекте? Правительство предлагает исключить из перечисленных санкций ограничения и прекращения услуг почтовой связи, запрет и ограничение теле- и радиотрансляции, ограничение или прекращение деятельности СМИ и других информационных материалов. Мы считаем, что такие решения могут приниматься исключительно судами Украины в соответствии с законами и Конституцией», – сказал Яценюк. 

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что санкции могут быть введены против ряда депутатов, а также других телеканалов.

Напомним, 2 февраля Президент Зеленский подписал указ о вступлении в силу решения СНБО о введении санкций против Козака и отключении от вещания трех оппозиционных каналов – "112  Украина", NewsOne и ZIK.

После этого СМИ, которые ссылались на источники в Офисе Президента, начали публиковать слухи о том, что санкции связаны с импортом угля из "ДНР" и "ЛНР", которым якобы занимаются близкие к Козаку структуры. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что это предположения, и это "не совсем может соответствовать действительности".

В решении СНБО есть отсылка на пункт 6 о лишении права заниматься лицензионными видами деятельности (он остался в законе).

Но, исходя из обсуждения закона в августе 2014 года, четко понятно, что законодатель убрал СМИ из под его действия. А пункт о лицензиях касается иных видов деятельности (например, на торговлю алкоголем или же пользование недрами).

И уж точно под санкции никак не могут попасть интернет-СМИ, у которых никаких лицензий нет вообще", – говорится в сообщении.
ForUm

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