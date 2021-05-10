Переговоры между целевой группой Германии по вопросам производства вакцин и российской стороной о возможной закупке вакцины «Спутник V» все больше и больше затягиваются, сообщают информированные источники Bild.

Как сообщили изданию в рабочей группе, в которую входят представители министерств здравоохранения, экономики и финансов, российская сторона, скорее всего, не сможет доставить вакцину в июне или июле. Причина - проблемы с закупкой сырья, передает Украинская правда.

Кроме того, если бы россияне вообще могли доставить вакцину в Германию летом, это должно было бы произойти за счет запланированных поставок в Индию. Их нужно будет сократить. Bild отмечает, что в правительственных кругах говорят: учитывая ситуацию в Индии, поставки в июне так или иначе немыслимы.

По информации издания, требования к процедуре согласования вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) значительно выше, чем ожидают в Москве.

Напомним, 24 марта Германия призвала Европейскую комиссию начать совместные закупки «Спутник V» для стран ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность закупки российской вакцины, если та будет одобрена регулятором ЕС в ближайшее время.