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Всемирная организация здравоохранения заявила, что выявила ряд нарушений на заводе, где производят российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщает hromadske со ссылкой на The Guardian.

Так, представители ВОЗ проверили 4 фабрики, на которых производят вакцину. Проблемы обнаружили на башкортостанском заводе «Фармстандарт-УфаВИТА», где разливают во флаконы препарат, который заготовили в других странах.

Проблемы касались стерильности, перекрестного загрязнения, отслеживания и идентификации партий вакцин.

Российская сторона в свою очередь ответила, что уже сделала первые шаги для решения этих проблем, а также добавила, что будет приветствовать дальнейшие проверки.

«Мы остаемся полностью прозрачными и продолжим процесс предварительной квалификации ВОЗ», — говорится в сообщении.

Зато пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все замечания уже учтены.

 

 
ForUm

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