Десятки тысяч людей протестовали в Мьянме против военного переворота, произошедшего в стране 1 февраля. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 7 февраля.

В частности, в крупнейшем городе страны Янгоне на улицы второй день подряд выходят десятки тысяч людей.

На протестах звучат лозунги против военной диктатуры, люди требуют демократизации страны.

При этом многие из участников митингов одеты в красные рубашки, они размахивают красными флагами политической партии Национальная лига за демократию (NLD), которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, до переворота фактически возглавлявшая правительство.

Протестующие требуют освободить арестованную военными Аун Сан Су Чжи.

Напомним, в Мьянме произошел военный переворот.