также в разделеМир
Венгрия первой в ЕС одобрила использование российской вакцины 11
Канцлер Австрии Курц готов производить вакцину Спутник V 24
В Индии сошел ледник: сотни жертв 31
Литва не будет применять российскую вакцину от COVID 12
Белый дом отреагировал на предложение Байдена лишить Трампа отчетов разведки 32
«Северный поток-2»: в водах Дании начали укладку труб 72
Меркель высказалась относительно ситуации в Беларуси 37
«Паспорт вакцинации» планирует ввести еще одна страна 20
Эксперты ВОЗ встретились с китайскими вирусологами в Ухане 15
Китай одобрил вакцину Sinovac Biotech 12
SpaceX отменил запуск очередной партии спутников Starlink 19
ВОЗ отметила замедление распространения коронавируса 19
Байден считает, что Трамп не должен получать данные разведки 19
Словакия продлила на 40 дней режим чрезвычайной ситуации 13
Боррель: Ситуация с Навальным опустила уровень отношений с Россией до самого низкого 18
У России отобрали право проведения чемпионата мира по борьбе 35
Бельгия продлила карантин до 1 апреля 12
Количество вакцинированных от COVID в мире превысило число инфицированных 20

Десятки тысяч людей протестовали в Мьянме против военного переворота, произошедшего в стране 1 февраля. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 7 февраля.

В частности, в крупнейшем городе страны Янгоне на улицы второй день подряд выходят десятки тысяч людей.

На протестах звучат лозунги против военной диктатуры, люди требуют демократизации страны.

При этом многие из участников митингов одеты в красные рубашки, они размахивают красными флагами политической партии Национальная лига за демократию (NLD), которую возглавляет лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, до переворота фактически возглавлявшая правительство.

Протестующие требуют освободить арестованную военными Аун Сан Су Чжи.

Напомним, в Мьянме произошел военный переворот.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги