также в разделеМир
Венгрия первой в ЕС одобрила использование российской вакцины 11
Канцлер Австрии Курц готов производить вакцину Спутник V 24
Военный переворот в Мьянме: десятки тысяч людей вышли на протест 15
В Индии сошел ледник: сотни жертв 31
Литва не будет применять российскую вакцину от COVID 12
«Северный поток-2»: в водах Дании начали укладку труб 72
Меркель высказалась относительно ситуации в Беларуси 37
«Паспорт вакцинации» планирует ввести еще одна страна 20
Эксперты ВОЗ встретились с китайскими вирусологами в Ухане 15
Китай одобрил вакцину Sinovac Biotech 12
SpaceX отменил запуск очередной партии спутников Starlink 19
ВОЗ отметила замедление распространения коронавируса 19
Байден считает, что Трамп не должен получать данные разведки 19
Словакия продлила на 40 дней режим чрезвычайной ситуации 13
Боррель: Ситуация с Навальным опустила уровень отношений с Россией до самого низкого 18
У России отобрали право проведения чемпионата мира по борьбе 35
Бельгия продлила карантин до 1 апреля 12
Количество вакцинированных от COVID в мире превысило число инфицированных 20

Вопрос о предоставлении экс-президенту США Дональду Трампу секретных данных будут решать представители разведки. Ранее Байден призвал не предоставлять секретные брифинги Трампу из-за его непредсказуемости.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает The Washington Post.

Таким образом Белый дом отреагировал на предложение главы государства Джо Байдена лишить своего предшественника доступа к данным разведки. 6 февраля президент заявил, что Трампа нельзя допускать к секретным брифингам (обычно, бывшие президенты имеют право получать эту информацию).

«Какую ценность они для него имеют? Какое влияние у него вообще есть, кроме того, что он может проговориться и что-то сказать?», - пояснил свою позицию Байден, назвав поведение Трампа непредсказуемым.

«Президент выражал озабоченность по поводу того, что бывший президент Трамп получит доступ к секретной разведывательной информации. Но он также глубоко доверяет своей собственной разведывательной команде, которая решит, в какой именно форме предоставлять разведывательную информацию, если бывший президент Трамп ее запросит», - заявила Псаки.

По традиции экс-президенты США получают от офицеров разведки сжатые доклады. При этом действующим главам государства предоставляют более развернутые сведения. Бывшим президентам дают более полную секретную информацию в том случае, если они представляют Вашингтон за рубежом, и это требуется для их подготовки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги