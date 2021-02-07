За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3370 человек, зафиксирован 81 летальный случай, 2297 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 7 февраля.

В Украине впервые со 2 января выздоровело меньше человек, чем заболело. До этого, с 3 января до 6 февраля количество выздоровевших значительно превышало число инфицированных.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 244 849 человек, из них 1 073 046 выздоровели, летальных исходов — 23 597.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев — 197 случаев;

Винницкая область — 184 случая;

Волынская область — 48 случаев;

Днепропетровская область — 198 случаев;

Донецкая область — 188 случаев;

Житомирская область — 137 случаев;

Закарпатская область — 169 случаев;

Запорожская область — 86 случаев;

Ивано-Франковская область — 454 случая;

Киевская область — 176 случаев;

Кировоградская область — 6 случаев;

Луганская область — 33 случая;

Львовская область — 202 случая;

Николаевская область — 118 случаев;

Одесская область — 212 случаев;

Полтавская область — 37 случаев;

Ровенская область — 73 случая;

Сумская область — 134 случая;

Тернопольская область — 117 случаев;

Харьковская область — 164 случая;

Херсонская область — 50 случаев;

Хмельницкая область — 97 случаев;

Черкасская область — 20 случаев;

Черновицкая область — 185 случаев;

Черниговская область — 85 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4310 человек, зафиксировано 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели.