За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3370 человек, зафиксирован 81 летальный случай, 2297 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 7 февраля.
В Украине впервые со 2 января выздоровело меньше человек, чем заболело. До этого, с 3 января до 6 февраля количество выздоровевших значительно превышало число инфицированных.
Статистика в регионах за сутки:
г. Киев — 197 случаев;
Винницкая область — 184 случая;
Волынская область — 48 случаев;
Днепропетровская область — 198 случаев;
Донецкая область — 188 случаев;
Житомирская область — 137 случаев;
Закарпатская область — 169 случаев;
Запорожская область — 86 случаев;
Ивано-Франковская область — 454 случая;
Киевская область — 176 случаев;
Кировоградская область — 6 случаев;
Луганская область — 33 случая;
Львовская область — 202 случая;
Николаевская область — 118 случаев;
Одесская область — 212 случаев;
Полтавская область — 37 случаев;
Ровенская область — 73 случая;
Сумская область — 134 случая;
Тернопольская область — 117 случаев;
Харьковская область — 164 случая;
Херсонская область — 50 случаев;
Хмельницкая область — 97 случаев;
Черкасская область — 20 случаев;
Черновицкая область — 185 случаев;
Черниговская область — 85 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4310 человек, зафиксировано 129 летальных случаев, 7158 пациентов выздоровели.
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