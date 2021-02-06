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Количество людей, которые сделали прививку от коронавируса в мире превысило количество инфицированных. Об этом во время брифинга в пятницу сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

«С одной стороны, это отличная новость и достижения за такой короткий промежуток времени. Но более 3/4 лиц, прошедших вакцинацию - это люди десяти стран. То есть почти 130 стран до сих пор не ввели ни вакцины. Лучший способ защитить население своей страны - делиться вакциной, чтобы другие могли сделать то же самое», - сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что если не убить вирус в каждой стране, мир может вернуться к начальному этапу, а новые штаммы коронавируса научатся «обходить» вакцину.

Напомним, Украина получила подтверждение о поставках 12 миллионов доз COVID-вакцины.
ForUm

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