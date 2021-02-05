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87-летний Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, установил рекорд в Буковеле.

Об этом сообщила руководитель Национального Реестра Рекордов Лана Ветрова.

«Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору любому из нас. Свой день рождения он встретил в Буковеле, где за 6,5 ч. прошел 20 трасс, 32 спуска различной сложности, в том числе и «черные». За это и получил звание рекордсмена», - написала она в Facebook.

Ветрова отметила, что впервые в своей жизни рекордсмен стал на лыжи в годы поздней молодости – в 79 лет.
ForUm

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