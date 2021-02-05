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В Менском зоопарке тигр смертельно укусил сотрудника, сообщила пресс-служба полиции Черниговской области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции Корюковского района. По предварительной информации, работник зоопарка 1973 года собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Следователи полиции открыли производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека. Такое правонарушение наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ForUm

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