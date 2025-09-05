У контактному зоопарку під Києвом виявили сказ

У селі Петропавлівська Борщагівка, що неподалік від Києва, зафіксовано випадок сказу в приватному контактному зоопарку. Місцева влада закликає всіх, хто відвідував заклад у другій половині серпня, терміново звернутися до лікаря.

Борщагівська сільська рада повідомила, що наприкінці серпня в мінізоопарку від сказу загинув олень. Інцидент викликав серйозне занепокоєння, адже контактні зоопарки передбачають тісну взаємодію відвідувачів з тваринами.

Що потрібно знати відвідувачам?

Усіх, хто відвідував цей зоопарк з 16 серпня 2025 року та мав будь-який контакт з тваринами (укуси, подряпини, ослинення), просять негайно звернутися за медичною допомогою. Лише лікар може визначити, чи потрібна вакцинація проти сказу.

Це особливо важливо, оскільки вірус сказу є смертельним, але вакцинація, проведена вчасно, допомагає запобігти хворобі.

Ситуація зі сказом в регіоні

За інформацією фахівців, у Бучанському районі, де розташована Петропавлівська Борщагівка, після деокупації фіксується зростання випадків сказу серед тварин. За перші вісім місяців 2025 року сказ підтвердили в 11 тварин, серед яких безпритульні коти й собаки, дикі тварини (лисиці, борсуки, куниці) та навіть домашні улюбленці. Це свідчить про значне поширення інфекції в регіоні, що вимагає підвищеної обережності від усіх мешканців.