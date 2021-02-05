Российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно и безусловно освобожден, считает президент США Джо Байден.

В среду, 4 февраля, он посетил Госдепартамент, где выступил со своей первой программной речью, посвященной главным задачам американской внешней политики, сообщает Голос Америки.

Байден подчеркнул, что новая американская администрация не будет оставлять без последствий злонамеренную деятельность России на международной арене и нарушение ею международных обязательств, в том числе - в области прав человека.

«Я дал понять президенту Путину в манере, очень отличающейся от моего предшественника, что прошли те дни, когда Соединенные Штаты не сопротивлялись агрессивным действиям России, вмешательству в наши выборы, кибератакам, отравлению своих граждан. Мы без колебаний увеличим издержки для России и будем защищать жизненно важные для нашего народа интересы, - заявил Байден, - И наши отношения с Россией станут более эффективными, когда мы будем работать в одной коалиции и координации с другими нашими единомышленниками. Заключение Алексея Навального в тюрьму по политическим мотивам и подавление свободы выражения мнений и права на мирные собрания вызывают глубокую озабоченность как у нас, так и у международного сообщества. Господин Навальный, как и все российские граждане, имеет права, предусмотренные конституцией. Он был наказан за разоблачение коррупции. Он должен быть немедленно и безусловно освобожден».

В 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и отмывании денег по делу о хищении средств компании «Ив Роше». Олега тогда приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, тогда как Алексея – к 3,5 годам условно. Навальный выиграл обжалование этого приговора в Европейском суде, Россия даже выплатила ему компенсацию в 20 тыс. евро.

2 февраля суд в Москве заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом одного года, который Навальный уже провел под домашним арестом, теперь он должен отсидеть в тюрьме 2,5 года.