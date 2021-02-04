Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя межрайонного прокурора Черкасской области, который в настоящее время является адвокатом, экс-замначальника одного из горотделов Черкасского облуправления МВД и четырех бывших следователей этого отдела.

Как сообщила пресс-служба ОГП, в январе 2014 года следователи, действуя по указанию своего руководителя и в сговоре с прокурором, прибегнув к фальсификации материалов уголовного производства, безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы массовые беспорядки, захват зданий и сооружений 7 заведомо невиновных лиц, которые были незаконно задержаны работниками милиции в Черкассах.

Также правоохранители инициировали их аресты и ограничили личную свободу, подав в суд ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Экс-правоохранителям инкриминируют незаконное привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией; заведомо незаконное содержание под стражей, повлекшее тяжкие последствия; незаконное препятствование организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций; составление и выдача заведомо ложных официальных документов; вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 371, ч. 2 ст. 28 ст. 340, ч. 1 ст. 28 ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 343 УК Украины).

Напомним, уголовное производство в отношении судьи, который безосновательно удовлетворил указанные ходатайства и избрал пострадавшим меры пресечения в виде содержания под стражей, уже направлено в суд.