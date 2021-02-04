Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы», сообщили ForUm’у в пресс-службе аппарата парламента.

Законом предусмотрено совершенствование правовых отношений в сфере регулирования дистанционной и надомной работы, а также вводится два самостоятельных вида (формы) работы - полная и надомная.

Законом предоставлено право работодателю при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте жительства или место по его выбору, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу).

Законом обеспечена возможность ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, сообщениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами.

Согласно закону работник может дистанционно ознакомиться с требованиями по охране труда путем использования современных информационно-коммуникационных технологий, в частности видеосвязи.

Законом обеспечена возможность работника сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя.

На собственника или уполномоченный им орган возложены обязательства по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника. Законом внесены соответствующие изменения в Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины «Об охране труда».