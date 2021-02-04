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Сегодня, 4 февраля, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный законопроект №4543 о разблокировании большой приватизации, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
За это решение проголосовали 284 народных депутата.

Принятие закона позволит осуществить ряд подготовительных и организационных мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов большой приватизации, в частности проведение аукционов.

«Команда Минэкономики благодарна народным депутатам за поддержку этого важного законопроекта. Снятие ограничений на продажу из крупных государственных предприятий позволит не только увеличить поступления в государственный бюджет в 12 млрд грн, но и привлечь большой объем инвестиций и ускорить экономический рост», - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

В первую очередь речь идет о большой приватизации таких объектов: предприятия «Большевик», Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании, «Президент-отеля».

Напомним, что 30 марта 2020 Верховной Радой Украины был принят Закон №540-IX, которым временно, на период карантинных и ограничительных мер, прекращается большая приватизация.
ForUm

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