Сейчас новый руководитель Государственной таможенной службы формирует руководство на уровне региональных таможен, поэтому вскоре там будут кадровые изменения.
Об этом на общей встрече Европейской Бизнес Ассоциации «Глобальный обзор экономики Украины» сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Укринформ.
«Мы планируем на таможне и в дальнейшем проводить реформы. Там идет сложный процесс трансформации. За прошлый год сменились 4 руководителя. Сейчас новый руководитель таможни формирует руководство на уровне региональных таможен, думаю, что вскоре вы увидите первые кадровые изменения», - сказал Шмыгаль.
Напомним, 18 ноября 2020 года Кабинет Министров назначил бывшего гендиректора международного аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время