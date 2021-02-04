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Кабинет Министров планирует вернуть плановые проверки бизнеса, что поможет бороться с теневой экономикой.

Об этом во время встречи с бизнесом «EBA Global Outlook 2021: the Year of Big Questions» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Решением правительства мы планируем все-таки вернуть возможность осуществлять плановые проверки и осуществлять проверки по определенным сигналам риск-ориентированной системы, которая есть в налоговой», - сказал он.

Налоговая служба Украины в январе-ноябре 2020 года провела 21,9 тыс. документальных проверок, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

3 февраля 2021 года Кабинет министров Украины сократил сроки действия моратория на проведение некоторых видов налоговых проверок.

Согласно сообщению, решением правительства предоставляется разрешение на проведение проверок, в частности, временно остановленных и незавершенных документальных и фактических проверок, которые были начаты на дату введения моратория; документальных проверок по соблюдению предельных сроков поступления товаров по импортным операциям или валютной выручки по экспортным операциям; внеплановых документальных проверок, необходимость проведения которых возникла по результатам рассмотрения жалоб на действия или бездействие контролирующих органов относительно неправомерного начисления денежных обязательств налогоплательщиков и т.д.
ForUm

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