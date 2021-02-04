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В погрануправлении российской ФСБ заявили о задержании гражданки Украины, которая якобы пыталась попасть на территорию аннексированного Крыма «в обход пункта пропуска», сообщает Крым.Реалии.

«Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации, – говорится в сообщении.

Как утверждают в ведомстве, у женщины «отсутствовали действительные документы, удостоверяющие личность».

В ФСБ уточнили, что женщину 1966 года рождения российские пограничники обнаружили и задержали в нескольких сотнях метров от российского автомобильного пункта в Армянске.

Возбуждено уголовное дело по статье о «пересечении государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия задержанной в ведомстве не называют, ее комментарии отсутствуют.
ForUm

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