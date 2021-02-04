Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников оценил имущественный ущерб от оккупации Россией части Донбасса. Об этом это он рассказал в интервью Lb.ua.

«По разным оценкам, нам на Донбассе нанесли около 120 миллиардов имущественных убытков, по мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона надо будет около 22 миллиардов долларов. Это все приблизительные цифры, но то, что они колоссальные – факт», – ответил Резников.

При этом, по словам вице-премьера, в Украине не знают, сколько государственного и коммунального имущества находится на оккупированной части Донбасса и какова сумма убытков от его отчуждения, не говоря уже о частном имуществе.