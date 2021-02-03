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В Украине по состоянию на 3 февраля зафиксировано 3285 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки госпитализированы 2159 человек; летальных случаев – 165, 10101 человек выздоровел. За сутки провели 43 643 (в том числе методом ПЦР - 25235, методом ИФА - 18408) тестирований.

За все время пандемии в Украине заболели - 1227164 человека; выздоровели 1045473; летальных случаев – 23089; проведено ПЦР-тестов - 6299699.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.
ForUm

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