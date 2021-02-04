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Известный львовский врач Тарас Жиравецкий назвал стоимость лечения от коронавируса в Украине, сообщает УНИАН.

«Дома лечение, конечно, будет дешевле – 2-3 тысячи гривен. Это когда речь идет о легкой форме заболевания. Хотя для большинства наших пенсионеров и эта сумма является заоблачной, ведь часто равна размеру самой пенсии. А если возникают осложнения, и лечиться приходится в стационаре, то цена вопроса – от 30 тысяч гривень (это если больница не обеспечена необходимыми лекарствами, а в большинстве случаев так и есть)», – отметил Жиравецкий.

«В самых сложных случаях возникает потребность употреблять препараты биолоджики, которые важны при определенных этапах заболевания, тогда суммы получаются просто космические – до 60 тысяч гривен.  Биолоджики в Украине изначально были выделены на некоторые больницы, но это было точечно, капля в море. Государство вряд ли смогло бы себе позволить обеспечить всех пациентов этим лекарством», – добавил врач.

Также, по его словам, для реабилитации или лечения на дому при нетяжелых случаях могут понадобиться кислородные концентраторы: «Их можно взять в аренду или даже купить. Они стоят примерно 50 тысяч гривен».


 
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