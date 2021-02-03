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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, от власти зависит уровень доверия к цифровым технологиям. Если быстро запускать государственные электронные услуги, а люди будут уверены в безопасности, то и у общества появится потребность в этом.

«Я считаю, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Это проблема доверия и отношения. Если мы не сделаем так, чтобы люди доверяли цифровому государству, тогда не получится провести электронные выборы», - рассказал он.

Напомним, закон о референдуме, который на прошлой неделе приняла Рада, включает два способа голосования. Украинцы могут проголосовать непосредственно на участках, заполнив бумажные бюллетени, и провести электронное голосование.

 
ForUm

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