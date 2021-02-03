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Английский суд 1 февраля удовлетворил ходатайство Приватбанка и обязал его экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других компаний-ответчиков выплатить 1 млн фунтов стерлингов в пользу банка в счет возмещения расходов финучреждения.

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

Таким образом, общая сумма выплаченных средств банка ответчиками вместе с процентами составляет более 12 млн фунтов стерлингов (состоящая из промежуточных выплат в размере 4,4 млн фунтов стерлингов в счет юридических расходов Приватбанка, понесенных в суде первой и апелляционной инстанции, и возвращение 7,5 млн фунтов стерлингов, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018). Ответчиков также обязали оплатить расходы банка в размере около 35 тыс. фунтов стерлингов, понесенных в связи с подачей такого ходатайства.

Как сообщалось, 19 декабря 2017 года, Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, и шести компаний, которые, как заявляется, находятся в их собственности или контролируются ими. Коломойский и Боголюбов вместе с шестью корпоративными ответчиками подали ходатайство об обжаловании судебного приказа о всемирном аресте активов и юрисдикции английского суда рассматривать иски Приватбанка. Эти ходатайства были удовлетворены в суде первой инстанции судьей Фанкортом 4 декабря 2018 года, и полностью были отменены решением Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, которым было подтверждено, что иск банка о мошенничестве в размере 1,9 млрд долл. США, плюс проценты, против бывших собственников и других может рассматриваться английским судом.

Апелляционный суд обязал ответчиков уплатить Приватбанку расходы, понесенные касательно слушания 2018 года, и средства, потраченные банком на апелляцию, и осуществить промежуточную выплату в размере 3,4 млн фунтов стерлингов таких расходов на счет до 12 ноября 2019 года. Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года.

Приватбанк продолжает поддерживать свои иски против бывших собственников и остальных, и уверен, что в конечном счете ему удастся возместить около 3,75 млрд долл. США, что в настоящее время требуются в судебном процессе, вместе с соответствующими юридическими расходами.
ForUm

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