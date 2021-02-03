также в разделеМир
Английский суд обязал экс-владельцев возместить £1 млн Приватбанку 7
Сурок из Пенсильвании оказался солидарен с харьковским Тимкой 24
Глава ВОЗ: Распространение коронавируса можно контролировать 16
Суд отправил Навального в колонию 88
СМИ: США выставили условия снятия санкций с «Северного потока-2» 37
Илон Маск решил уйти из Twitter 22
Меркель считает, что вакцинироваться от коронавируса придется ежегодно 14
В ЕС обновили правила передвижения и ввели темно-красные зоны COVID-19 31
Немецкая оппозиция призвала остановить строительство «Северного потока-2» 15
Российского дипломата поймали при попытке вывезти из Молдовы $60 тысяч 21
В мире зафиксировано почти 104 миллиона случаев COVID-19 9
В Германии ответили на призыв Франции прекратить строительство «Северного потока-2» 154
Во Франции призвали Германию отказаться от «Северного потока-2» 14
Пенсии не хватает: Бывший президент Польши ищет работу 39
В Мьянме произошел военный переворот 26
В РФ задержали тысячи человек на акциях в поддержку Навального 22
В центре Москвы мужчина поджег себя 29
На протестах в России задержали уже более 3000 человек 40

Жителям итальянской коммуны Онифери на острове Сардиния местные власти запретили болеть и требовать лекарства от COVID-19. 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание La Nuova Sardegna.

Местные власти сделали это для того, чтобы привлечь внимание государства к проблеме - в Онифери, где проживают около тысячи человек, нет врача.

«Гражданам категорически запрещено болеть, нуждаться в лечении и лекарствах, а также заражаться вирусом COVID-19», - говорится в распоряжении председателя коммуны Стефании Пирас.

Синьора Пирас направила копию распоряжения региональной власти, местному департаменту здравоохранения и полиции, назвав ситуацию «позором». Она заявила, что Онифери – не единственная коммуна, где существует подобная проблема.

По данным Worldometer, в мире выявлено более 104 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2 млн 250 тыс. человек, выздоровели 76 млн человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги