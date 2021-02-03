Жителям итальянской коммуны Онифери на острове Сардиния местные власти запретили болеть и требовать лекарства от COVID-19.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на издание La Nuova Sardegna.

Местные власти сделали это для того, чтобы привлечь внимание государства к проблеме - в Онифери, где проживают около тысячи человек, нет врача.

«Гражданам категорически запрещено болеть, нуждаться в лечении и лекарствах, а также заражаться вирусом COVID-19», - говорится в распоряжении председателя коммуны Стефании Пирас.

Синьора Пирас направила копию распоряжения региональной власти, местному департаменту здравоохранения и полиции, назвав ситуацию «позором». Она заявила, что Онифери – не единственная коммуна, где существует подобная проблема.

По данным Worldometer, в мире выявлено более 104 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2 млн 250 тыс. человек, выздоровели 76 млн человек.