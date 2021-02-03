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В День Независимости Украины будет проведен парад с привлечением военной техники. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совещании с представителями правительства по наработке единой концепции празднования 30-летия независимости Украины.

«Непосредственно в день рождения Украина наряду с другими мероприятиями будет проведен парад с привлечением военной техники. Кроме того, вечером состоится праздничный концерт», - отмечается в сообщении.

В канун годовщины проведут саммит "Крымская платформа" с привлечением международных партнеров Украины.

Также к празднику каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины.

«В этом году у нас особые годовщины как трагических страниц нашей истории, так и моментов и выдающихся украинцев, которыми мы гордимся.  Мы по-особенному вспомним и 80-ю годовщину Бабьего Яра, и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы.

Но история Украины - это не только трагизм.  Я рад, что в этом году мы отмечаем 150-летие Леси Украинки.  Мы достойно напомним об этой выдающейся личности мирового масштаба.  И особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщине независимости.  Покажем, что украинцам есть чем гордиться», - сказал Зеленский.

Отметим, что в 2019 и в 2020 году Зеленский провел парад без военных и военной техники.

В 2020 году он говорил, что военная техника должна быть на Востоке, а не на параде в Киеве, а большой парад в Украине устроят, когда она вернет все свои территории.
ForUm

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