Защитники и защитницы, которые освобождали и защищают Луганщину, приняли участие в первом военном параде в Северодонецке, сообщила пресс-служба ОГА.

«Поздравляю защитников и защитниц Украины! Сегодня именно тот день, когда мы в голос должны говорить о важности украинского войска, о несокрушимости духа украинского народа. Ввод российских войск в Украину сплотил нас, а после событий 2014 мы поняли, кто на самом деле наши защитники. Вы - ангелы-хранители каждой украинской семьи! Я верю в каждого героя, который сейчас здесь находится на площади в Северодонецке и именно сейчас несет службу на передовой. Я буду постоянно верить в нашу победу», - сказал руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

За значительный личный вклад в укрепление национальной безопасности, защиту конституционных прав и свобод граждан, интересов государства, высокий профессионализм и самоотверженность, мужество, отвагу, патриотизм Гайдай наградил защитников и защитниц Луганщины знаками почета «Защитнику Луганщины», Почетными грамотами и благодарственными письмами ОГА.

После церемонии награждения началось торжественное прохождение составляющих сил безопасности и обороны Украины и демонстрация военной техники и вооружения.

Открыла парад 10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс». За время выполнения боевых задач подразделениями бригады были возвращены под полный контроль украинской власти Новоалександровка и Катериновка.

Гвардейским проспектом также промаршировали 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила, 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского, сводное подразделение 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, 1 я отдельная танковая Северская бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, сводный расчет женщин-военнослужащих оперативно-тактической группировки «Север», 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, кинологические подразделения, сороковой отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта, 38-ный зенитный ракетный полк имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, 12 отдельный полк поддержки и другие.

Во время парада была продемонстрирована техника Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.