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Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении семерых участников организованной преступной группировки по фактам похищения человека, вымогательства, приготовления к незаконному завладению транспортным средством, мошенничества и незаконного хранения наркотических средств без цели сбыта (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309 УК Украины).  Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.  

Расследованием установлено, что участники преступной группировки, в состав которой входило 7 человек, под руководством бывшего депутата Киевского областного совета незаконно удерживали двух предпринимателей, требуя передать им 860 тыс. долларов США или имущество аналогичной стоимости.

Они заставили потерпевших подписать фиктивные долговые документы, что привело к образованию в них несуществующих долговых обязательств.

При этом обвиняемые угрожали применить насилие в отношении членов семей предпринимателей, уничтожить и завладеть их имуществом, а также применяли насилие, опасное для жизни и здоровья, лишили свободы.

В результате принятых правоохранителями мер участников преступной группировки удалось установить и задержать. На их имущество наложен арест.  
ForUm

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