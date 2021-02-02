В Киеве Служба безопасности Украины задокументировала противоправную схему фиктивного выполнения ремонтных работ машинных комплексов АО «Укрзализныця» для эксплуатации железнодорожных путей.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация путей после такого «ремонта» создавала потенциальную угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты вступили в сговор с руководством одного из филиалов АО «Укрзализныця».

В течение нескольких лет фигуранты предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге. Зато подвижной состав продолжали эксплуатировать в технически неисправном состоянии, ставя под угрозу стабильную работу железнодорожной инфраструктуры.

СБ Украины инициировала в пределах досудебного расследования соответствующие экспертизы, которые подтвердили фиктивность предоставленных услуг и нанесение ущерба АО «Укрзализныця».

По материалам СБУ, в январе 2021 прокуратура сообщила шесть подозрений фигурантам противоправной схемы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Обвинительные материалы направлены в Печерский районный суд Киева.