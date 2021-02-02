Украинский журналист из Крыма Павел Казарин сообщил, что вышел из российского гражданства.

Он опубликовал в Facebook документ российского посольства в Украине, в котором говорится, что «18 января 2021 года разрешается выход из гражданства Российской Федерации нижеследующему лицу: Казарин Павел Владимирович».

«После долгих раздумий российский МИД вычеркнул меня из списка российских граждан», – написал Казарин.

Журналист еще в 2018 году начал сбор документов для выхода из российского гражданства, а в начале 2020-го подал заявку в российское посольство.

«На тот момент я воспринимал получение российских документов как возможность и дальше продолжать жить на полуострове. Тогда я работал в Москве, но после начала аннексии планировал уволиться и вернуться в Крым, где жили мои родители. Казалось, что получение российских документов облегчит этот процесс. Повторюсь, это была ошибка: российские документы мне так и не пригодились», – объяснял журналист.