Журналист украинского издания «Радио Свобода», ведущий канала «Общественное телевидение» Павел Казарин, который недавно стал лауреатом премии имени Гонгадзе, после аннексии полуострова Крым Российской Федерацией (РФ) получил 2 российских паспорта.

Об этом сообщило интернет-издание Шарий.net, опубликовав соответствующие подтверждающие документы, передают Українські новини.

29 апреля 2014 года в Крыму Казарин получил российский паспорт, а 8 июля 2014 года в Москве – российский заграничный паспорт. Медиаэксперт Анатолий Шарий продемонстрировал заявки на получение российского паспорта журналистом (от 27 марта 2014 года) и его отцом (от 6 апреля 2014 года).

«Это тогда, когда он рассказывал, что они все (крымчане) очутились в ужасе, агрессии и нереальности оккупации», – отметил медиаэксперт.

Также Шарий показал документ о получении Казариным российского загранпаспорта по своему внутреннему паспорту.

Сам Казарин подтвердил факт получения российского паспорта на своей странице в социальной сети Facebook.

«В конце марта 2014-го я получил в Симферополе российский паспорт. Аннексия Крыма уже завершилась. Вторжение на Донбасс еще не началось. (Олега) Сенцова еще не арестовали, а Boing еще не сбили. Некоторые мои друзья покинули полуостров сразу после захвата. Другие – планировали оставаться. Я склонялся ко второму сценарию. На полуострове жили родители и я хотел быть рядом», - пояснил журналист «Радио Свобода».

«Российский паспорт был нужен мне лишь для того, чтобы жить в оккупированном Крыму. Когда я оттуда уехал – нужда в нем отпала. Последние 2 года я буду собирать справки для выхода из российского гражданства», - добавил Казарин.

Ранее Казарин заявил, что Шарий и интернет-издание «Страна.ua» «продвигают именно российский нарратив в Украине». Он предложил проследить, что медиаэксперт Шарий пишет в соцсетях об украинских событиях. При этом Казарин сообщил заведомо ложные сведения, которые Шарий опроверг.

Как сообщали СМИ, 21 мая телеведущий Павел Казарин стал лауреатом премии имени Георгия Гонгадзе.