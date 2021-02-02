На биостанции Харьковского национального университета им. Каразина в поселке Гайдары сурок Тимка III, которого традиционно будят в первые дни февраля, спрогнозировал приход весны через шесть недель.

С самого утра в области облачная погода с туманом, который в обеденное время только усиливался, и поэтому животное своей тени не увидело, сообщает Укринформ.

Будили Тимку научный сотрудник лаборатории экологии биофака Владимир Ронкин и сотрудник биологического факультета Надежда Токарская. По их словам, «синоптик» в этом году хорошо спал.



















«Весна уже наступает. Весна будет ранней, но надо подождать, через 6 недель будет тепло», - сказала Токарская, доставшая Тимку из его деревянного домика.

Одна из организаторов Дня сурка Людмила Доля добавила: «Прогнозы наших сурков точные, это погода иногда подводит».

Уже традиционно Тимка делает шуточный прогноз на актуальную тему - в этом году организаторы Дня сурка предложили подопечному университетских биологов определить, какой вид защиты от коронавируса более действенный. Ему на выбор предложили разложенные на столике «вакцины», «полет на Марс» в виде игрушечной ракеты, спорт, который символизировала маленькая гиря, фрукты - символ здорового питания и «выдержка», которую символизировала игрушка, так называемый «ждун» (скульптура голландской художницы Маргрит ван Бреворт Homunculus loxodontus). Животное запускали на стол трижды: он «выбрал» гирю и дважды подряд выдержку. Поэтому, отметила Токарская, украинцам надо набраться терпения и не забывать о спорте.

На биостанции университета им. Каразина ежегодно 2 февраля отмечают День сурка по примеру Дня сурка в штате Пенсильвания (США), где сурка Фила в свое время считали мировым синоптиком.

Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору - значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, испугавшись ее, прячется обратно в нору - будет еще 6 недель зимы. На Харьковщине хранители сурков «расшифровывают прогноз» несколько иначе, фактически соединяя два варианта.

На Харьковщине День сурка проводят с 2004 года по инициативе ученых университета и журналистов, которые хотели привлечь внимание к виду, который в то время оказался на грани исчезновения в регионе.

С 2012 года сурки начали делать шуточный прогноз на какую-либо актуальную тему, в частности, «предвещали» о футбольном ЕВРО-2012, курсе доллара и будет ли снежной следующая зима.