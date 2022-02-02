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Степной сурок Тимка III, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им. В. Каразина в поселке Гайдары (Змиевский р-н Харьковской обл.), не увидел своей тени, когда его достали из его домика в среду, передает Интерфакс-Украина.

«Несмотря на то, что Тимка не увидел своей тени, весна будет довольно нестабильной. Нас ждут температурные колебания. Весна придет по расписанию, но будет довольно прохладной», - истолковала предсказания сурка его хранительница Надежда Токарская.

Кроме того, Тимка III выбрал блюдо-антистресс. Зверьку предложили три варианта ответа: борщ с пампушками, вареники с луком и сало с черным хлебом, чесноком и зеленью. Сурок, не задумываясь, побежал к салу.

Как известно, на биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду 7 раз, после чего удалился на заслуженный отдых. В 2017 году, кроме прихода весны через 6 недель, он предсказал также, что ЕС предоставит Украине безвизовый режим в том же году.

До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого проводили на заслуженную пенсию по возрасту.
ForUm

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