Во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре на ул. Кубанской, 12 из зимней спячки неожиданно проснулись сурки Маричка и Мишко. Это может свидетельствовать о коротком зимнем периоде и о том, что весна придет рано. Об этом в комментарии Tvoemisto.tv сообщил директор центра Игорь Антахович.

По его словам, такое раннее пробуждение сурков произошло впервые за 13 лет.

«Это не окончательное пробуждение сурков, а прерванная зимняя спячка. Случилось это в первый день нового года, 1 января. Как правило, сурки просыпаются на Сретенье, поэтому такой короткий сон произошел впервые за 13 лет наших наблюдений за сурками», – говорит он.

Директор центра добавляет, что это однозначно связано с аномально теплым январем. Пробуждение может свидетельствовать о том, что зимний период будет коротким и весна придет рано. Теплая погода повлияла не только на то, что сурки проснулись рано, но и то, что заснули поздно. Это произошло 1 декабря, хотя в прошлые годы засыпали даже в октябре.

Ранее пробуждение, как объясняет руководитель эколого-натуралистического центра, особых проблем суркам не доставит. Они в хорошем состоянии и набрали достаточно жира.

О том, что они бодрствуют, свидетельствует раскрытое отверстие в избушке сурка, которое до спячки животные сами закрыли опилками.

«Как и в дикой природе, в нашем домике сурки имеют отдельное помещение для сна, а также столовую и гардеробную. Приблизительно раз в 10-14 дней они просыпаются, идут в туалет, едят и снова ложатся спать. Это при том, что наружу, то есть из избушки они не выходят. Каждую неделю работники нашего центра насыпают им еду и заглядывают, как чувствуют себя. 1 января, когда работники открыли гнездо, чтобы насыпать корм, то увидели подвижных сурков, которые смотрели и копались. Бабаки сами отгребли опилки от входа и вышли погулять», – добавляет Антахович.

Напомним, Новый год 1 января 2022 стал самым теплым с 1945-го года.