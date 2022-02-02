Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в среду предсказал еще шесть недель зимы.

Согласно традиции, если 2 февраля сурок видит свою тень, выходя из норки, пугается и прячется обратно, то впереди будет еще шесть морозных недель. Именно это и произошло на церемонии 2022 года в Панксатони (штат Пенсильвания).

Собравшиеся зрители обрадовались такому прогнозу и стали скандировать: «Еще шесть недель», передает Интерфакс-Украина.

В этом году туристы смогли посетить церемонию, выход Фила из норки сопровождался песнями и танцами. В 2021 году церемония прошла в закрытом формате из-за ограничений против коронавируса, однако трансляцию события смотрели около 15 тыс. человек. Также на месте проведения присутствовали около 150 картонных туристов. В 2022 году столь суровых ограничений не было, и на церемонии, судя по онлайн-трансляции, присутствовали многочисленные зрители.

Фил является самым знаменитым, но не единственным сурком, участвующим в мероприятии. Традиционно фестивали проводятся в нескольких городах США и Канады, где местные сурки предсказывают погоду. Однако в этом году церемония не состоялась в Миллтауне в штате Нью-Джерси в связи с кончиной сурка Мэла незадолго до празднования «дня сурка».

В воскресенье в группе в Facebook, посвященной Мэлу, сообщили, что сурок «пересек радужный мост», и пока что животное некому заменить, а значит в Миллтауне день сурка не состоится. В группе не сообщили, сколько лет было Мэлу.

Мэл предсказывал погоду в Миллтауне на протяжении шести лет. Его предшественник, которого так же звали Мэл, умер в 2015 году.

При этом кураторы Фила из Панксатони утверждают, что ему не меньше 136 лет, и он делает предсказания с 1886 года благодаря тому, что пьет «эликсир жизни».

Согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований, предсказания Фила не являются особо достоверными, так как за последние 10 лет они сбывались в 40% случаев.

Впервые День сурка в Панксатони официально отметили 2 февраля 1887 года, а за год до этого автор местной газеты «Спирит» Клаймер Фрис опубликовал заметку, в которой объявлял 2 февраля Днем сурка. Традиция стала известна на весь мир благодаря вышедшему в 1993 году фильму «День сурка» режиссера Гаролда Рэмиса.