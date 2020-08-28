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Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Республике Никарагуа, назначившей консула в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции.

«На должность консула назначен одиозный персонаж Олег Белавенцев, которого суд Киева приговорил к 13 годам заключения за посягательство на территориальную целостность Украины. Он был одним из активных участников аннексии Крыма», - сказал Кулеба.

Министр отметил, что Украина рассматриваем такие действия Никарагуа как откровенно недружественный шаг и попытку легитимизировать незаконную оккупацию Крымского полуострова.

«Уже направлена нота правительства Никарагуа с требованием немедленно отменить это решение. В ней содержится предупреждение, что в случае отказа Украина готова к введению санкционных механизмов», - добавил Кулеба.

 
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