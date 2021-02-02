На Закарпатье в Раховском районе фиксируют значительный рост заболеваемости коронавирусом. Местная больница переполнена, больных при необходимости отвозят в другие районы, школы в районе перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный, передает Укринформ.

«Действительно, на протяжении нескольких последних дней мы фиксируем по Раховскому району значительное увеличение случаев заболеваемости ковидом. Сейчас загружена местная районная больница, также со вчерашнего дня, 1 февраля, все местные школы снова отправили на дистанционное обучение», - сказал он.

По словам директора департамента, больных из Рахова и района при необходимости отвозят в другие райбольницы, в тяжелых случаях - в областные учреждения.

«Что касается учебных заведений в Раховском районе, то на прошлой неделе, с 25 января, все они вышли на обучение, но вчера было принято решение вновь перейти на дистанционное образование, чтобы прервать цепь передачи инфекции», - говорит Пшеничный.

Причины такой вспышки ковида на Раховщине называют разные.

«Однозначно, сказались новогодне-рождественские праздники. Также в последнее время с заработков приехало много земляков, это тоже повлияло на ситуацию. Ну и еще одна из причин - многие местные жители работают в туризме, в частности, в заведениях на курорте «Буковель». Несоблюдение эпидемиологических мер безопасности и значительный наплыв туристов зимой в эти места также сказался на увеличении заболеваемости коронавирусом в этом регионе Закарпатья», - сказал Пшеничный.