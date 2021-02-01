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Венецианская комиссия планирует 19-20 марта выдать заключение по законопроекту №4533 «О конституционной процедуре» и альтернативному проекту.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря, передает «Европейская правда».

«Согласно письму, полученному председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым, Венецианская комиссия 19-20 марта даст заключение по законопроекту 4533 «О конституционной процедуре» и альтернативному законопроекту», - отметила Совгиря.

Законопроект, в частности, предлагает привести в соответствие со статьей 153 Конституции порядок осуществления Конституционным судом своих полномочий при рассмотрении дел конституционной юрисдикции, основания и порядок обращения к нему, процедуру рассмотрения им дел, постановления и выполнение его решений, а также предоставление выводов.

Как сообщалось, Украина обратилась к Венецианской комиссии с просьбой предоставления разъяснения по двум законопроектам, касающимся деятельности Конституционного суда.

Этот запрос является продолжением рекомендаций Комиссии, высказанных в двух неотложных выводах от декабря 2020 года по законодательной ситуации с антикоррупционными механизмами и реформой Конституционного суда после октябрьского решения КСУ, которые были предоставлены на запрос президента Владимира Зеленского.

 
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