Главное следственное управление СБУ завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении военнослужащего Национальной гвардии, который подозревается в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что военнослужащий Нацгвардии был завербован сотрудниками спецслужб Российской Федерации. На выполнение заданий кураторов фигурант передавал информацию о дислокации подразделения Нацгвардии, личном и подвижном составе.

Он также предоставлял сведения об участии иностранных инструкторов в обучении, где он проходил службу, их личные данные, за что получал материальное вознаграждение. Установлено, что указанные действия наносят ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось совместно с Департаментом военной контрразведки СБ Украины в процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области. Военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества.