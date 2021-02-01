В Киеве с 8 по 10 февраля пройдет Всеукраинский форум «Украина 30» для проведения общественного диалога относительно перспектив вакцинации и формирования коллективного иммунитета украинцев против COVID-19, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета - непростая задача для каждой страны, в частности для Украины. Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога»,- отметил Зеленский.

Сообщается, что мероприятие будет проводиться в формате общественного диалога. Ряд экспертов и чиновников ответит на вопросы людей.

Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.