также в разделеПолитика
Украина призвала мир ввести против РФ новые санкции за подавление протестов 8
Куракин: Обещание Зеленского о бесплатной вакцинации – это выполнение требования Медведчука 15
Витренко снова могут попробовать назначить министром 14
Чийгоз ответил Зеленскому: Когда оккупанты бросали нас в тюрьмы, ваш «Квартал» насмехался над Украиной 41
Зеленский хочет привлечь Байдена к нормандскому формату 15
Зеленский: Мы бы все умерли, но не пустили «зеленых человечков» в Крым 47
Гройсман готов снова стать премьером 20
Дудкин: Все социологические агентства отмечают, что рейтинг партии Медведчука растет 47
Зеленский о вакцинах: Неприятно чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой 80
Зеленский – Байдену: Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО? 42
Кравчук о референдуме: Наиболее болезненным является вопрос Донбасса и Крыма 16
Дубинский проводит параллельный подсчет голосов по его исключению из фракции 25
«Не при мне»: Зеленский исключает продажу «Мотор Сичи» иностранцам 31
Карасев: Партии Медведчука необходим прорыв в вопросе поддержки украинцев 148
Медведчук: Позиция ярых националистов тормозит любые попытки выстроить диалог Киева и Донбасса 121
Зеленський остался немного зол на Дональда Трампа 128
Зеленский ввел в действие решение СНБО по нейтрализации угроз в атомной энергетике 19
Помещению ГБР предоставят государственную охрану 17

В Киеве с 8 по 10 февраля пройдет Всеукраинский форум «Украина 30» для проведения общественного диалога относительно перспектив вакцинации и формирования коллективного иммунитета украинцев против COVID-19, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета - непростая задача для каждой страны, в частности для Украины. Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога»,- отметил Зеленский.

Сообщается, что мероприятие будет проводиться в формате общественного диалога. Ряд экспертов и чиновников ответит на вопросы людей.

Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться в районе 15 февраля, или позже.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги