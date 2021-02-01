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Бывший президент Польши Лех Валенса ищет дополнительную работу, поскольку пандемия коронавируса ударила по его финансам.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Onet.

77-летний Валенса заявил, что из-за пандемии не может летать с лекциями за границу, а его пенсии в 6000 злотых не хватает.

«Я не знаю, что делать, потому что я не могу летать на лекции, и мне нужно немного подзаработать, потому что моя жена тратит больше, чем мы получаем», - признался он.

Валенса, по профессии электрик, сказал, что ищет дополнительную работу.

«Лучше всего чувствую себя электриком. Я до сих пор помню закон Ома, закон Кирхгофа и еще некоторые вещи. Но, черт возьми, все изменилось, и я не знаю, не убьют ли меня сейчас эти машины», - сказал бывший президент.

В ноябре в интервью Rzeczpospolita Валенса заявил, что он банкрот. «После шести месяцев такой ситуации, как сейчас, я пойду с протянутой рукой и буду собирать деньги перед церковью, и я бросил свою последнюю работу, потому что условия были ниже моих потребностей», - добавил он.

Валенса - соучредитель и первый руководитель профсоюза «Солидарность» в 1980-х годах, в 1983 году он получил Нобелевскую премию мира.

На президентских выборах 1990 года Валенса был избран президентом Польши во втором туре, набрав 74,25% голосов. Перед ним стояли тяжелые проблемы политической нестабильности и перехода Польши к свободной рыночной экономике.

В 1995 году Валенса проиграл выборы Александру Квасьневскому. После поражения на выборах в 1996 году он вернулся на свою прежнюю работу электрика на судоверфи.

У Валенсы с женой - восемь детей.
ForUm

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