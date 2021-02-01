Президент Владимир Зеленский надеется на помощь партнеров из Евросоюза с поставками вакцины от коронавируса в Украину.

Об этом он сказал в интервью «Axios on HBO», сообщила пресс-служба ОП.

«Есть несколько эмоций по вакцинации в мире. Возможно, они не все приятные, но я должен их озвучить. То, что Украина не является равноправным членом Европейского Союза, - на это четко указали сроки вакцинации. Мы не в приоритете стран мира, которые получат вакцину сразу. Те страны Евросоюза, с которыми у нас прекрасные отношения и к лидерам которых я обращался, сказали, что будут нам помогать. И действительно они частично от своих вакцин будут понемногу отдавать нам. Но им будет трудно это объяснить своему народу. Это очень неприятно – чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой. Это та самая война на востоке», - сказал он.

Говоря о российской вакцине, Зеленский отметил: «Я хочу сказать о российской вакцине, чтобы мы поняли. Это одно из проявлений серьезной информационной войны. Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою».