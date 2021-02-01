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В Нидерландах 1 февраля в 10:00 по местному времени в судебном комплексе «Схипхол» возле Амстердама состоится первое в этом году судебное заседание по делу о сбитом 17 июля 2014 самолете рейса МН17. Об этом сообщает Укринформ.

На этих слушаниях, в частности, должны рассмотреть, как продвигается дополнительное расследование, обращение родственников погибших относительно компенсаций и др. Из-за коронавирус все должны соблюдать дистанцию ​​1,5 метра, а также носить маску. Снять ее можно после того, как заняли свое место в зале D, где предусмотрено безопасное расстояние между допущенными к процессу.

Напомним, рассмотрение по существу дела о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 Окружной суд Гааги должен начать 7 июня 2021.

В марте 2020 года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Для рассмотрения дела MH17 был зарезервирован судебный комплекс «Схипхол», расположенный в 50 км от Гааги. Ожидается, что слушания по существу начнутся в 2021 году.

Уголовный процесс все еще находится на стадии досудебного разбирательства. Интересы одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназначенца ГРУ РФ Олега Пулатова, изъявившего желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназначенец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежащим 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.
ForUm

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